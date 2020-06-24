В США бывший пастор призвал сносить статуи и уничтожать фрески с белым Иисусом Христом

Об этом пишет New York Post.

На фоне акций протеста в США, организованных движением BLM (Black Lives Matter – Жизни черных имеют значение), в ходе которых крушат памятники и устраивают массовые беспорядки, писатель и бывший пастор Шон Кинг призвал уничтожать статуи Иисуса Христа, на которых он изображен белым.

"Да, я считаю, что статуи белого европейца, которого они называют Иисусом Христом, должны быть снесены. Это все есть форма белого превосходства. Всегда так было", – написал Кинг в Twitter.

"В Библии, когда семья Иисуса хотела спрятаться и смешаться с местным населением, угадайте, куда они отправились? В Египет! Не в Данию. Сносите статуи", – объяснил свою позицию бывший пастор.



Кинг расширил свои требования, призвав уничтожать не только памятники, но и "все фрески и витражи белого Иисуса, его европейской матери и их белых друзей".

"Они представляют собой грубую форму превосходства белых. Созданы как инструмент угнетения. Расистская пропаганда. Они все должны быть убраны", – написал он.

"Если ваша религия требует, чтобы Иисус был светловолосым голубоглазым Иисусом, то ваша религия – это не христианство, а белое превосходство", – добавил Кинг.

Активист также опубликовал фотографию темнокожего Иисуса, который, по его словам, является наиболее точным изображением.

"Белые американцы, которые покупали, продавали, торговали, насиловали и заставляли африканцев работать до смерти в этой стране в течение сотен лет, просто не могли иметь этого человека в своей вере", – сказал он.

Высказывание Кинга набрало около 15 000 комментариев. Многие осудили слова бывшего пастора, напомнив, что каждый народ изображал Христа подобно себе.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй.

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Там же демонстранты снесли статую президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.