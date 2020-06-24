Обвиняемый в сексуальном насилии австралиец пытался сбежать из страны, спрятавшись в кондиционере сухогруза

Австралийская береговая полиция поймала мужчину, который, скрываясь от правосудия, пытался покинуть страну на сухогрузе. Об этом пишет Australian Border Force.

Плант его был довольно замысловат. Сухогруз, направляющийся в Ньюкасл, пришел на помощь яхте, которая заглохла у побережья. На корабле взяли суденышко на буксир, а мужчину, что был на борту, поместили в каюту. Однако через несколько часов команда сухогруза обнаружила, что трос перерезан, яхта пропала, а 31-летний Франко Сантандер пропал из своих апартаментов.

Морская полиция начала поиски в этом районе океана, но ничего не нашла. А пока сухогруз стоял на приколе в Ньюкасле, его обыскали с собаками. И обнаружили Франко в вентиляционном отверстии корабельного кондиционера.

Оказалось, что ранее его обвинили в сексуальном насилии, но отпустили под залог. Однако он составил хитрый план и собирался скрыться из Австралии, спрятавшись на борту корабля. И сидеть в своем убежище он собирался, пока сухогруз не отправиться из Ньюкасла в Малайзию.

Правда полиция не смогла выяснить у Франко, все ли это время он собирался сидеть в кондиционере, или все-таки у него в планах было покинуть свое тесное убежище. Франко уже за решеткой, а сухогруз сегодня отбыл за маршрутом.

Как ранее писал Фокус:

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