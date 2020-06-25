Пылевое облако "Годзиллы" окрасило небо над Карибами и США в марсианские цвета

Карибские острова, Мексику и часть США накрыл мощный пылевой поток из Сахары, который уже назвали "пылевым облаком Годзиллы". Несмотря на то, что природное явление ежегодное, в этот раз пылевое облако достигло гигантских размеров и высокой концентрации. Об этом сообщает ВВС.

Пылевые облака обычно рождаются от сильных ветров, которые дуют над пустыней Сахарой, поднимая пыль и песок высоко в небо. Такие облака пыли могут достигать очень больших высот и переноситься по всему миру, преодолевая тысячи километров.

В этот раз облако достигло Карибских островов от Антигуа до Тринидада и Тобаго, Мексики, Майами в США и грозит Кубе. Облаку понадобилось несколько дней, чтобы пересечь Карибское море. В четверг, 25 июня, жителей Майами предупредили, что качество воздуха пока остается "умеренным", но может ухудшиться, так как плотность пыли вырастет.

Остров Антигуа. Фото: Twitter/@268Weather

На Карибских островах были зафиксированы крайне туманные условия и ограниченная видимость. Жители островов размещали свои фотографии в социальных сетях в двойных масках для лица, чтобы защититься не только от коронавируса, но и от пыли. Некоторые шутили, что Карибское море выглядит так, будто бы попало на видео с желтым фильтром.

Небо над Сен-Бартелеми. Фото: Twitter/@hurricanetrack

Чиновники здравоохранения Кубы предупредили жителей о повышенном риске для людей с астмой и другими респираторными заболеваниями. Кубинский метеоролог Хосе Рубьера заявил, что хотя пылевые бури из Сахары обычное явление, плотность нынешних облаков "намного выше нормальных уровней".

Небо в Пуэрто-Рико. Фото: Twitter/@tmcsjgw18

"Это самое значительно явление за последние 50 лет. Условия опасны на многих островах Карибского бассейна", – говорит специалист по гигиене окружающей среды в Университете Пуэрто-Рико Пабло Мендес Лазаро.

Остров Тобаго. Фото: Twitter/@FangirlingReeee

Многие специалисты в области здравоохранения обеспокоены ситуацией, когда симптомы респираторных заболеваний, таких как коронавирус, могут ухудшиться. По словам Лазаро, в последние дни концентрация пыли в воздухе была настолько велика, что могла нанести вред даже здоровым людям.

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