Австралиец выловил рекордного красного императора и решил передать его ученым

Огромного красного императора (луциана, снэппера) удалось выловить рыбаку с яхты у побережья Квинсленда. 22-килограмовую рыбу он есть не будет, а пообещал передать ученым для исследования, чтобы узнать его возраст. Об этом пишет Daily Mail.

Красный луциан – самый известный представитель вида луциановых. У него вкусное бескостное мясо, однако поймать его не так легко. Он обитает у дна, плавает у дна и охотится на мелкую рыбу, креветок и планктон. У него полный рот острых зубов и колючие плавники.

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Народное прозвище красного луциана – "снэппер". Snap по-английски значит "щелкать", а snapper – "грубиян". Он лежит на дне, поджидая добычу, а потом внезапно щелкает челюстью.

Луциан может достигать солидных размеров и веса до 20 килограмм, однако такие крупные экземпляры крайне редко попадаются рыбакам.

Так что Эду Фальконеру крупно повезло. Он устроил фотосессию со своим уловом и измерил рыбину. Его луциан достиг в длину 104 сантиметров, а весит 22 килограмма.

"Я рыбачу в этих водах уже 30 лет и самый большой луциан, что мне удалось поймать, весил 19 килограмм", - рассказал Эд.

Свой улов он есть не будет, а передаст ученым.

Эксперт по рыбным ресурсам Квинслендского музея Джефф Джонсон уже рассказал, что последний раз настолько крупного луциана ловили в 1962 году.

Как ранее писал Фокус:

Американскому рыбаку, жителю штата Оклахома, США Захари Саттерфилду удалось поймать одну из древнейших рыб на планете – аллигаторовую щуку. Саттерфилд отправился порыбачить на озеро Тексома в своем родном штате. Для рыбалки мужчина выбрал лук, стрелы с гарпуном и леску. Добыча оказалась крупной – американец вытащил рыбу весом 77 килограмм и длиной в два метра.