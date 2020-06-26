В Британии Lamborghini за $265 тыс. разбили через 20 минут после покупки

Очень дорогое ДТП произошло на шоссе у английского города Лидс. Суперкар Lamborghini Hurucan Performante был разбит почти сразу же после покупки. Об этом пишет Daily Star.

По свидетельствам очевидцев, водитель остановил свой новенький Lamborghini в третьем ряду и уже через считанные секунды в него врезался водитель грузовика.

У суперкара разбит багажник, водитель грузовика получил травму головы, а водитель Lamborghini хоть и не получил травм, но, если верить свидетелям, плакал, покидая свою изуродованную машину.

А так суперкар выглядел до того, как в него врезался грузовик/все фото Ben Lack/YappApp

Драматизма ситуации добавил тот факт, что владелец суперкара приобрел его в этот же день, 20 минутами ранее и отправился испробовать новую машину на трассе.

Как ранее писал Фокус:

Британский футболист оделся как снеговик и разбил свой суперкар. Майкл Антонио, полузащитник клуба "Вест Хэм Юнайтед", врезался в чужой сарай на Lamborghini.