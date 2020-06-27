В Индии 30-летняя женщина после визита к врачу узнала, что она на самом деле — мужчина

Об этом пишет PTI.

Проведя полное обследование врачи онкологической клиник Калькутты поставили пациентке неожиданный диагноз – редкий синдромом нечувствительности к андрогенам (синдром Морриса), который характеризуется тем, что человек генетически является мужчиной, но при этом имеет все биологические признаки женщины.

"Она имеет внешность женщины. Ее голос, развитая грудь, наружные половые органы — все это указывает на то, что она женщина. Тем не менее у нее с самого рождения отсутствовали матка и яичники. У нее также никогда не было менструации", — рассказал онколог Анупам Дутта.

Истинный биологический пол пациентки подтвердило и генетическое исследование — кариотипирование, которое показало, что пара половых хромосом женщины была XY, то есть мужская.

В ходе дальнейшего исследования врачи диагностировали у пациентки рак яичников.

"Мы провели клинический осмотр после того, как женщина пожаловалась на боли в животе, и выяснили, что внутри ее тела — яички. Была проведена биопсия, после чего у пациентки был диагностирован рак яичка, также называемый семиномой", — объяснил врач.

Сейчас она проходит курс химиотерапии, ее состояние стабильно. Врачи проводят консультации с пациенткой и ее мужем, чтобы убедить их жить вместе и дальше.

Медики также обследовали 28-летнию сестру женщины и поставили ей аналогичный диагноз – синдром Морриса. Исследовав историю семьи, врачи выяснили, что две тети сестер тоже страдали от этого синдрома. После этого медики сделали вывод, что проблема, скорее всего, кроется именно в родословной и допустили, что будущее поколение семьи вновь столкнётся с этой проблемой.

Как ранее сообщал Фокус:

В английском городе Сандерленд 31-летняя медсестра неожиданно для себя и прочих членов семьи родила девочку. Причем Эмма Хиндмарш до последнего не подозревала о беременности, но подумала, что у нее приступ аппендицита.