В целях безопасности. Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса

Об этом сообщает The Local.

Управление гражданской авиации заявило, что запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.

Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой будут разрешены.

Эта мера направлена ​​на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.

Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.

При этом, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.

Действующими остаются другие требования, в частности требование к пассажирам носить маску для лица и заполнять форму.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая французский врач Ив Коэн утверждает, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года