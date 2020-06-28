В целях безопасности. Италия запретила ручную кладь в самолетах из-за коронавируса
Об этом сообщает The Local.
Управление гражданской авиации заявило, что запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой будут разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения Covid-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
При этом, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.
Действующими остаются другие требования, в частности требование к пассажирам носить маску для лица и заполнять форму.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале мая французский врач Ив Коэн утверждает, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года
- А исследование Гарвардской медшколы показало, что коронавирус в Китае циркулировал еще с августа 2019 года.