Выборы в Польше. Во второй тур проходят действующий президент и главный оппозиционер

Об этом сообщает TVP Info.

По данным экзит-пола, Дуда получил 41,8% голосов, а Тжасковский – 30,4%. Второй тур, в котором они определят победителя, состоится 12 июля.

Другие кандидаты, участвовавшие в выборах, получили значительно меньшую поддержку избирателей.

Так, кандидата Шимона Головню поддержали 13,3%, кандидата от крайней правой партии "Конфедерация" Кшиштофа Босака – 7,4%, главы партии "Весна" Роберта Бедроня – 2,9%, а руководителя Польской крестьянской партии Владислава Косиняк-Камыш – 2,6%.



Выборы организовали в условиях пандемии коронавируса, часть избирателей, где было зафиксировано большое количество случаев заражения, разрешили голосовать по почте. Центральная избирательная комиссия Польши сообщила о рекордно высокой явке на выборах за историю страны – 62,9%.

Как ранее сообщал Фокус: