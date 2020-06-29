Трагедия на реке. В Бангладеш утонули не менее 30 человек при опрокидывании лодки

Об этом сообщает The Bangladesh Observer.

Лодка Morning Bird начала тонуть после столкновения с более крупным судном около 9:30 по местному времени (6:30 по Киеву). На борту находились до 100 человек. По последним данным, спасатели обнаружили 30 погибших, из них – 19 мужчин, восемь женщин и троих детей.

Некоторым из пассажиров удалось добраться до берега вплавь.

Экстренные службы продолжают вести поисково-спасательную операцию. По словам директора Пожарной службы и гражданской защиты Саззада Хиссейна, число жертв может возрасти.

"Число погибших может возрасти. Я попросил людей не собираться на месте, поскольку это мешает нашим спасательным работам", – сказал он.

Как ранее сообщал Фокус:

Год назад во Франции перевернулась лодка с туристами: три человека, включая шестилетнего ребенка, утонули.