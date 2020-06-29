Протесты в США: власти Миссисипи решили убрать с флага штата символику Конфедерации

Законодатели Миссисипи решили изменить дизайн нынешнего флага штата, единственного в США на котором до сих пор сохраняется символика Конфедерации – синий крест с 13 звездами на красном фоне. Об этом сообщает Clarion Ledger.

За такое решение проголосовали обе палаты конгресса штата 28 июня. За отмену флага высказались 84 человека, против – 35.

Дизайн флага был утвержден еще в 1894 году, когда в законодательном органе доминировали сторонники идеи превосходства белой расы. Сегодня многие жители штата, 38% населения которого являются чернокожими, считают, что флаг напоминает о временах рабства в США.

Губернатор Миссисипи Тейт Ривз пообещал подписать новый закон в ближайшие дни.

Он предусматривает, что специальная комиссия разработает новый дизайн флага, а жители штата проголосуют за него на референдуме 3 ноября. При этом, старый дизайн рассматриваться не будет, а на новом должна будет присутствовать надпись In God We Trust (Официальный девиз США – На Бога уповаем).

В XIX–XX веках Миссисипи стал одним из центров борьбы за права чернокожих. Только в 1870 году, спустя пять лет после поражения Конфедеративных Штатов Америки в гражданской войне, этот штат был реинтегрирован в США. Поправку к конституции, которая в 1865 году отменила рабство в стране, Миссисипи ратифицировал только в 2013 году.

Как ранее сообщал Фокус:

В США намерены изменить полное название штата Род-Айленд в рамках борьбы против расизма.