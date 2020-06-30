Закон о нацбезопасности Гонконга: НАТО, ЕС и Британия просят Китай "отойти от края пропасти"

Во вторник, 20 июня, президент Китая Си Цзиньпин подписал принятый закон о нацбезопасности в Китае, который стал частью мини-конституции Гонконга. НАТО, ЕС и Великобритания, чьей бывшей колонией является Гонконг, выразили обеспокоенность по этому поводу. Об этом сообщает ВВС.

Глава Гонконга Кэрри Лем в защиту принятого закона заявила, что он заполнил "зияющую дыру" в национальной безопасности. Ожидается, что Пекин разъяснит суть закона во вторник, так как законопроект не был обнародован заранее. Лем также заявила, что не может прокомментировать подробности нового закона для Гонконга.

В правительстве Гонконга заявили, что закон вступит в силу сегодня же, в то время, как среда, 1 июля, является годовщиной возвращения Гонконга Китая. В этот день в городе обычно проходят масштабные продемократические протесты.

В свою очередь, Китай считает, что закон необходим для борьбы с беспорядками и нестабильность, связанными с расширением движения за демократию.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Китай "отойти от края пропасти" и уважать права жителей Гонконга.

"Успех Гонконга, дух предпринимательства, динамичность, экономический успех были основаны на его автономии "одна страна, две системы". И теперь это оказалось под угрозой", – заявил Рааб.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель также высказал обеспокоенность действиями Китая.

"Это может серьезно подорвать высокую степень автономии Гонконга и окажет пагубное влияние на судебную систему и верховенство закона, и мы осуждаем такое решение", – заявил Мишель.

Последний британский губернатор Гонконга, лорд Крис Паттен сказал, что закон ознаменовал конец одной страны, двух систем.

"Очевидно, что Китай не разделяет наши ценности – демократию, свободу и верховенство закона", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Япония назвала новый закон "прискорбным", а Тайвань даже предупредил своих граждан о рисках при посещении Гонконга.

США уже начали предпринимать шаги по отмене особого торгового статуса Гонконга, а Китай пообещал принять "контрмеры".

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