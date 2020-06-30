"Расовая справедливость". На алтаре в британском соборе появится картина с черным Иисусом

На алтаре Сент-Олбанского собора разместит картину с чернокожим Иисусом Христом. Сюжет картины повторяет Тайную Вечерю, сообщает Daily Mail.

Настоятель собора согласился установить картину на алтаре, признав, что церковь находится в слабом положении, чтобы проповедовать о расовой справедливости.

Ранее архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби призвал Церковь Англии пересмотреть изображение Христа как белого человека.

Настоятель Сент-Олбанского собора, пишет издание, согласился разместить картину на алтаре менее, чем через неделю после призыва со стороны главы Англиканской церкви. Картину в 2009 году написала художница Лорна Мэй Уодсворт. Христа она писала с темнокожего жителя Ямайки.

Фото: Сент-Олбанский собор

"Эксперты согласны в том, что у него были, скорее всего, ближневосточные черты, но на протяжении веков европейские художники традиционно изображали Христа так, как им представлялось… То, как я его изображаю, настолько же "точно", как и считающаяся правильной идея о том, что он похож на флорентийца", – говорит худжоница.

Собор полностью откроется для верующих и туристов с 4 июля, и тогда картину можно будет увидеть.

Напомним, на фоне акций протеста в США, организованных движением Black Lives Matter, в ходе которых крушат памятники и устраивают массовые беспорядки, писатель и бывший пастор Шон Кинг призвал уничтожать статуи Иисуса Христа, на которых он изображен белым.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй.

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.

Там же демонстранты снесли статую президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису.