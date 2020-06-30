Супруги из США объяснили, почему встретили с оружием темнокожих активистов возле своего дома
Об этом сообщает The Hill.
По словам Марка и Патриции Макклоски, они направили свое оружие на протестующих, которые были возле их дома, потому что они "боялись за жизнь".
"Это было похоже на штурм Бастилии, наши ворота опустились, и сквозь них прорвалась большая толпа злых, агрессивных людей. Я был в ужасе, что нас убьют через несколько секунд. Наш дом будет сожжен, наши питомцы будут убиты", – сказал Марк. По его словам, один из протестующих пригрозил им убийством.
Адвокат МакКлоски Альберт Уоткинс, объяснил их действия "не связанными с расой".
Как ранее сообщал Фокус:
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