Супруги из США объяснили, почему встретили с оружием темнокожих активистов возле своего дома

Об этом сообщает The Hill.

По словам Марка и Патриции Макклоски, они направили свое оружие на протестующих, которые были возле их дома, потому что они "боялись за жизнь".

"Это было похоже на штурм Бастилии, наши ворота опустились, и сквозь них прорвалась большая толпа злых, агрессивных людей. Я был в ужасе, что нас убьют через несколько секунд. Наш дом будет сожжен, наши питомцы будут убиты", – сказал Марк. По его словам, один из протестующих пригрозил им убийством.

Адвокат МакКлоски Альберт Уоткинс, объяснил их действия "не связанными с расой".

Как ранее сообщал Фокус:

Одна из старейших американских компаний по производству мороженного Dreyer's решила переименовать свой фирменный десерт Eskimo Pie (эскимо), которому в этом году исполняется 100 лет. В компании решили, что такое название обижает эскимосов.