Статистика коронавируса в мире на 1 июля: Мексика приблизилась к "топ-10" стран по заболеваемости

По состоянию на 1 июля в мире зафиксировано 10 586 591 случаев коронавируса при 513 929 летальных исходах и 5 795 971 выздоровевших. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

В первой десятке стран по распространению COVID-19 – без изменений: первые три строчки занимают США (2,7 млн случаев при 130 тыс. летальных исходах), Бразилия (1,4 млн – 59 тыс.) и Россия (647 тыс. – 9 тыс.).

Замыкает "антирейтинг" с 227 тыс. заболевших и 10 тыс. умерших Иран, к которому вплотную приблизилась Мексика (226 тыс. случаев и 27 тыс. летальных исходов).

Как ранее сообщал Фокус:

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что эпидемия COVID-19 еще не приблизилась к завершению и только набирает обороты.

Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной.