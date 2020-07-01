На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин

О случившемся сообщила его жена Ирина Хонда в Facebook. "Все неожиданно. Как любая смерть", – написала она.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. С 1973 по 1990 годы работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году получил звание заслуженного артиста РСФСР.

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