В Германии назвали возможные новые санкции США вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

По словам Аннена, санкции затрагивают не только интересы Германии, но и Евросоюза в целом. "Эффект от санкций затрагивает нашу внешнеполитическую дееспособность: несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России", – уверен он.

Оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что новые американские санкции затронут не менее 120 компаний из 12 европейских стран и заблокируют 700 млн евро инвестиций. Экс-канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шрёдер считает, что штрафные санкции против союзника по НАТО во время экономического спада – это "нападение на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы".

Сенат Конгресса США включил новые санкции против "Северного потока – 2" в проект оборонного бюджета, сообщил сенатор Стив Вомак. Сенат и Палата представителей будут согласовывать свои версии проектов оборонных бюджетов.

"Путин хочет использовать этот газопровод в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа", – написал Вомак в Twitter.

Напомним, в конце 2019 года США ввели первые санкции против "Северного потока – 2". Из-за них западные компании, строившие газопровод, отказались от продолжения работ. В июне 2020 года сенаторы внесли законопроект о новых санкциях. Они предложили распространить ограничения на все суда, которые участвуют в работе, а также на тех, кто оказывает страховые и портовые услуги. Другой законопроект был внесен в Палату представителей. Он не содержит санкций против компаний, которые оказывают услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода.

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