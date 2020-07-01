Прошел 10 километров. 5-летний ребенок с протезами ног собрал $1,2 миллиона для больницы

В Великобритании 5-летний мальчик с протезами двух ног собрал 1,2 миллиона долларов, пройдя в общей сложности за месяц почти 10 километров. Деньги ребенок собирал для больницы, в которой спасли ему жизнь, когда он был новорожденным. Об этом сообщает CNN.

Тони Хаджелл потерял обе ноги еще в младенчестве в результате жестокого обращения со стороны своих биологических родителей. В результате ребенок оказался в реанимации в лондонской детской больнице.

Для того, чтобы отблагодарить врачей, который спасли ему жизнь, Тони решил собрать для больницы около 600 долларов, но почти мгновенно набрал нужную сумму. По состоянию на среду, 1 июля, на онлайн-странице ребенка было собрано уже 1,2 млн долларов.

Тони завершил свою прогулку во вторник, его встречала в родном городе Вест-Моллинг многочисленная толпа горожан и приемные родители.

"Всего несколько недель назад Тони едва мог сделать несколько шагов. Он такой сильный и целеустремленный мальчик, и мы так им гордимся", – рассказала мать Тони Паула Хаджелл.

Тони только недавно научился ходить на костылях, но его вдохновила история британского 100-летнего ветерана войны капитана Тома Мура. Во время пандемии он собрал более 40 млн долларов для Национальной службы здравоохранения Великобритании, пройдя 100 кругов на ходунках по собственному саду.

Мальчика поддержал ряд британских знаменитостей, среди которых была герцогиня Кембриджская, бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон и футболист "Челси" Сесар Аспиликуэта. Тони собрал деньги для Лондонской детской больницы Эвелины, которая является частью частью больницы Святого Томаса в центре Лондона. Приемные родители Тони называют эту больницу своим "вторым домом".

"Его сила и щедрость всех, кто пожертвовал деньги, имеют такое невероятное значение. Все в нашей больнице гордятся им", – заявил замдиректора по сбору средств в больнице Кэролайн Гормли.

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