Статистика коронавируса в мире на 2 июля: количество выздоровевших достигло 6 млн

По состоянию на 2 июля в мире зафиксировано 10 805 108 случаев коронавируса при 518 968 летальных исходах. Количество выздоровевших от COVID-19 достигло 6 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Первые три строки в топ-10 стран по распространению коронавируса по-прежнему занимают США (2,7 млн случаев и 130 тыс. смертей) Бразилия (1,4 млн – 60 тыс.) и Россия (654 тыс. – 9,5 тыс.).

Внизу антирейтинга – небольшие изменения: на 10 место, потеснив Индию, поднялась Мексика с 231 тыс. случаев коронавируса и 28,5 тыс. смертей.

Как ранее сообщал Фокус:

Совет безопасности Организации Объединенных Наций одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время противодействия распространению пандемии коронавируса.