Дым от лесных пожаров на севере Сибири скоро достигнет Северного полюса

Ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) Марк Паддингтон написал в Twitter: "Согласно прогнозам от 1 июля, протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса".

Он напомнил, что первый перенос дыма от лесных пожаров через Северный полюс произошел в 2019 году из Канады.

На севере Сибири сейчас стоит небывалая жара. Так в Верхоянске с 18 по 28 июня максимальная температура превышала 30°С, и находилась в интервале от 31,4°С до 35,2°С с пиком 20 июня до 38,0°С. Июнь этого года в регионе стал самым теплым в истории.

Как ранее писал Фокус: