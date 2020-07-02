Дым от лесных пожаров на севере Сибири скоро достигнет Северного полюса
Ведущий научный сотрудник Европейской системы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) Марк Паддингтон написал в Twitter: "Согласно прогнозам от 1 июля, протяженный шлейф смога от лесных пожаров в Сибири достигнет Северного полюса".
Он напомнил, что первый перенос дыма от лесных пожаров через Северный полюс произошел в 2019 году из Канады.
На севере Сибири сейчас стоит небывалая жара. Так в Верхоянске с 18 по 28 июня максимальная температура превышала 30°С, и находилась в интервале от 31,4°С до 35,2°С с пиком 20 июня до 38,0°С. Июнь этого года в регионе стал самым теплым в истории.
Как ранее писал Фокус:
- Масштабные лесные пожары в апреле были отмечены в России на юге Красноярского края, в Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Алтайском крае. Каждый год в это время тут обычно горят степи, но сейчас пламя перекинулось в лесную зону. Общая площадь сгоревшего – уже несколько млн гектаров.
- Нацгвардия Украины проводит спецоперацию по поиску поджигателей лесов в Житомирской и Киевской областях, в том числе в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- В Житомирской области на утро 19 апреля очаги тления наблюдались на территории шести лесничеств.