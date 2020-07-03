По миру распространяется более заразный штамм коронавируса, – ученые

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Cell, подтверждает более ранние работы, предполагающие появление мутации коронавируса, способной ускорить его распространение. Об этом сообщила CNN.

Новую мутацию назвали G614. Есть основания считать, что она почти заменила версию D614, ранее распространенную в Европе и США.

Биолог Бетт Корбер из Лос-Аламосской национальной лаборатории сообщил, что G614 распространяется быстрее, чем D614. "Мы интерпретируем это как означающее, что вирус, вероятно, будет более заразным, – говорит он. – Но мы не нашли доказательств влияния G614 на тяжесть заболевания".

Это может быть хорошей новостью, сказал Лоуренс Янг, профессор в британском университете Уорика, который не принимал участия в исследовании. "Есть надежда, что по мере распространения инфекции вирус SARS-CoV-2 может стать менее патогенным", – считает он.

Исследователи считают, что G614, по-видимому, размножается в верхних дыхательных путях: в носу, пазухах и горле, что и объясняет, почему он распространяется легче.

В начале марта этот штамм очень редко обнаруживался за пределами Европы, а к концу марта его фиксировали уже по всему миру.

Ученые утверждают, что мутация G614 может быть нейтрализована выздоравливающей сывороткой, полученной из крови, взятой у людей, которые выздоровели от коронавирусной инфекции.

При этом они предупреждают: чтобы закрепить полученные результаты и понять, что эти изменения означают для эпидемии и для пациентов, необходимо проделать дополнительную работу.

Как ранее сообщал Фокус: