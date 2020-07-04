"Зеленский плохо понимает реалии": в России объяснили свое право выдвигать требования к Украине

Россия – единственная страна на планете, которая имеет историческое право выдвигать требования к Украине. Это право объяснил "сенатор от крымского региона", член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает РИА Новости.

По его мнению, Украина, как государство, состоялось благодаря России. Цеков заметил, что украинский президент Владимир Зеленский плохо понимает реалии.

"Если Украина хочет стать демократическим и цивилизованным государством, то ей нужно, прежде всего, прислушиваться к России", – уверяет Цеков.

По его словам, если обратиться к истории, то в момент объединения Украины и России в 1654 году, к украинским землям относилась небольшая территория.

"Россия защищала, развивала и расширяла Украину", – сказал он, добавив, что юго-восток современной Украины и западная часть – это то, что страна получила благодаря воссоединению с Россией.

Информация о том, что Россия требует от Украины до 6 июля представить изменения в Конституцию, которые закрепят особый статус Донбасса, появилась в немецкой газете Spiegel 3 июля. Издание ссылалось на неофициальный рабочий документ российской делегации со встречи в Берлине. В нем якобы говорилось, что Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и требует, чтобы Киев представил проект изменений в Конституцию на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи политсоветников нормандского формата в пятницу в Берлине Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "Нормандской четверки", достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, одновременно Россия взяла паузу. В то же время заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что к проведению встречи в "нормандском формате" на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов.