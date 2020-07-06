Трамп и ветряные мельницы. В Facebook пропрезидентская теория заговора набрала 5 млн просмотров

На Facebook про-трамповская теория заговора о коронавирусе собрала 5 миллионов просмотров и не была удалена соцсетью. Об этом сообщает ВВС.

В соцсети недавно появилось видео, в котором утверждается, что COVID-19 является "политическим обманом", созданным так называемым "глубинным государством" в США. Некоторые любители теорий заговоров считают, что в стране существует скоординированная группа госслужащих, управляющих страной в обход демократически избранному руководству.

Соцсеть пометила видео как "ложное", но не удалила его, в результате оно собрало в Facebook 5 млн просмотров и 100 тыс. репостов. На YouTube это же видео было помечено, как содержащее "неуместный или оскорбительный" контент.

Видео было загружено известным последователем необоснованной теории заговора QAnon, которая предполагает, что президент Дональд Трамп борется с "глубинным государством" и глобальными элитами, которые вовлечены в коррупцию и жестокое обращение с детьми.

В самом ролике содержится несколько необоснованных утверждений, обвиняющих политиков-демократов в разжигании пандемии в год президентских выборов в США.

Считает, что QAnon – это конспирологическая теория, по которой президент США Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую межгосударственную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей и коррупционную схему. В нее якобы вовлечены лидеры Демократической партии США, а также многие американские знаменитости.

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