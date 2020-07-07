В Крыму спецслужба РФ задержала семерых крымских тататр, обвиняемых в терроризме

В официальном сообщении, которое цитирует газета "Коммерсантъ", говорится, что задержанные осуществляли "антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман".

Видео ФСБ РФ:

В домах членов организации проведены обыски. Обнаружена запрещенная в РФ литература и пропагандистские материалы. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

Группа "Крымская солидарность" сообщила в Facebook, что в разных районах Крыма в семи домах крымских мусульман 7 июля, с раннего утра проходят обыски. Группа разместила фото и видео с места событий.

Посольство США в Украине заявило: "Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных".