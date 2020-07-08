Тесные клетки и горы трупов: зоозащитники сняли, как выглядит пушные фермы в Азии

Британские члены благотворительной организации Human Rights International проникли на пушные фермы в Азии и сняли горы освежеванных трупов животных. Об этом пишет Daily Mail.

Страна, где находятся фермы, не называется по соображениям безопасности, но зоозащитники утверждают, что они находится в Азии. Они вели съемки на 11 случайно отобранных зверофермах. Причем на некоторые им проникнуть не удалось, и съемка производилась с дрона.

Они сняли ряды тесных клеток, где содержаться лисы, енотовидные собаки и лисы, горы освежеванных тушек, гниющих под открытым небом и жестокие сцены убийства.

Животных забивают ударами металлического прута по голове и свежуют, когда зачастую животные еще живы. Телеведущий Крис Пэкхем охарактеризовал кадры, снятые следователями HSI, как "сцены из ада".

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Комментируя отснятый материал, государственный секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Люк Поллард сказал: "Страдания животных, выявленные в ходе расследования HSI, ужасны. Этой устаревшей и ненужной торговле не должно быть места в британской индустрии моды".

Звероводство было запрещено в Великобритании в 2003 году. Но миллионы фунтов мехов все еще импортируются в Великобританию каждый год из таких стран, как Финляндия, Италия, Польша, Китай, Гонконг, Индия и Таиланд.

Humane Society International призывает к полному запрету продаж меха в Великобритании.

Ни одна страна пока не запретила продажу меха полностью. В 2019 году Калифорния стала первым штатом США, который запретил продажу меха после подобных запретов в таких городах, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Беркли.

В 2019 году королева Елизавета решила поддержать современные веяния и отказалась от натурального меха. Стилист Анджела Келли, которая уже четверть века одевает британского монарха, уверяет, что больше новых меховых изделий в гардеробе монарха не появится, но уже имеющиеся шубы и пальто с отделкой она продолжит носить.