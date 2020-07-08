"Билет в Китай или самоубийство". Глава ФБР рассказал, как Цзиньпин охотится на китайцев за рубежом

Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что Китай представляет "самую большую долгосрочную угрозу" для будущего США. Об этом сообщает ВВС.

По его словам, Китай начал преследовать своих граждан, живущих за границей, принуждая их вернуться домой, а также пытался поставить под угрозу исследования США по коронавирусу.

"Ставки как никогда высоки. Китай, на уровне всего государства, прилагается усилия, чтобы стать единственной сверхдержавой в мире всеми возможными способами", – заявил Рэй.

Директор ФБР обрисовал мрачную картину китайского вмешательства, широкомасштабной кампании экономического шпионажа, кражи данных и денег, а также незаконной политической деятельности с использованием взяточничества и шантажа для влияния на политику США.

"Сейчас мы достигли точки, когда ФБР каждые 10 часов открывает новое дело по китайской контрразведке. Из почти 5 тыс. случаев активной контрразведки, которые в разбросаны по всей стране, почти половина связана с Китаем", – отмечает глава ФБР.

Он также подчеркивает, что президент Китая Си Цзиньпин возглавил программу под названием "Охота на лис", ориентированную на китайских граждан за границей, которых режим рассматривает как угрозу для правительства.

"Мы говорим о политических конкурентах, диссидентах и критиках, пытающихся разоблачить масштабные нарушения прав человека в Китае. Китайской правительство хочет заставить их вернуться домой, и тактика Китая по достижению своей цели шокирует", – рассказывает Рэй.

"Когда китайское правительство не смогло найти одну из своих целей в охоте на лис, оно отправило эмиссара, который посетил семью в США. Переданное сообщение предлагало два варианта: незамедлительно вернуться в Китай или покончить жизнь самоубийством", – подытожил глава ФБР.