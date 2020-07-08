"Снимаю красную кепку". Канье Уэст клянется, что порвал связь с Трампом и готов выиграть выборы

Американский рэпер Канье Уэст, который на днях заявил о намерении баллотироваться в президенты США, заявил о разрыве отношений с действующим главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Об этом певец рассказал в большом интервью Forbes.

В начале беседы Канье Уэст отметил, что "снимает красную кепку", которая является символом избирательной кампании Трампа.

"В этом интервью я снимаю красную кепку. Как и все, что я когда-либо делал в своей жизни, я делаю, чтобы выиграть. Одна из главных причин, по которой я носил красную кепку, это знак протеста против разделения голосов в черной общине", — заявил он.

Вместе с тем Уэст рассказал, что даже хотел баллотироваться в президенты от Республиканской партии, если бы там не было Трампа.

"Я бы баллотироваться как республиканец, если бы там не было Трампа. А так я буду идти как независимый кандидат", — сказал он.

Прокомментировал певец и слухи, что его действия могут размыть голоса темнокожего населения, большинство которого обычно на выборах голосуют за Демократов, и отнять голоса у Джо Байдена. При этом Уэст саму партию обвинил в расизме.

"Утверждение, что мое выдвижение приведет к размыванию голосов, а все темнокожие якобы должны быть за демократов — это такая форма расизма и укрепление мысли о превосходстве белокожих. Вся эта информация разгоняется самими демократами в социальных сетях. Причина — они хотят меня запугать. Мне сказали, что если я проголосую за Трампа, моей музыкальной карьере придет конец", — отметил он.

Свою политическую силу рэпер намерен назвать "Партия дня рождения".

Также Уэст рассказал, что в случае победы на выборах хочет организовать работу американского правительства по примеру вымышленной африканской страны Ваканда из комиксов Marvel о "Черной пантере".

Напомним, Канье Уэст 5 июля заявил о планах баллотироваться в президенты США. Несмотря на отсутствие даты, когда именно он намерен это сделать, певец оставил хэштег 2020VISION. В комментарии к нему пришел миллиардер и изобретатель Илон Маск, пообещав ему свою поддержку.

Уэст ранее был известен, как ярый сторонник президента Дональда Трампа. Он со своей женой Ким встречался лично с Трампом в Белом доме. А не так давно, Кардашьян признавалась, что дружба Канье Уэста с Трампом обострила отношения в семье.

Заявления о выдвижении кандидатом в президенты для Канье Уэста не новые. На фестивале инноваций Fast Company в ноябре прошлого года он также заявлял о своих политических амбициях. Однако тогда он сказал, что будет идти в президенты в 2024-м году.

Впервые о желании баллотироваться Уэст заявил во время вручения премии MTV Video Music Awards в 2015 году. Тогда он рассказывал, что выдвинет свою кандидатуру в 2020-м.