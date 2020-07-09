Статистика коронавируса в мире на 9 июля: количество зафиксированных случаев перевалило за 12 млн

По состоянию на 9 июля в мире зафиксировано 12 166 688 случаев коронавируса при 552 046 летальных исходах и 7 064 772 выздорвевших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 158 932 случая и 134 862 летальных исхода. Следом за США идет Бразилия (1 716 196 – 68 055) и Индия (769 052 – 21 144).

Замыкает первую десятку Иран с 248 379 случаями коронавируса и 12 084 летальными исходами

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