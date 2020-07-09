В Польше арестовали двух украинцев по подозрению в кражах на полмиллиона гривен

В Польше арестовали двух граждан Украины, которых подозревают в нескольких кражах почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает местное издание RMF24, ссылаясь на представителя полиции Варшавы Марту Суловску.

Польские полицейские задержали 24-летнего и 28-летнего украинцев, которых подозревают в краже оборудования из контейнера, расположенного на участке, где идет строительство. По данным следствия, граждане Украины разбили окно и похитили имущество на сумму около 30 тыс. злотых (более 200 тыс. грн).

Во время обысков по месту проживания грабителей правоохранители обнаружили несколько доз марихуаны и психотропное вещество, а также чемодан с элементами профессионального звукового оборудования. В их машине также нашли ломы и плоскогубцы, которые могли использоваться для взлома.

На данный момент местные полицейские не исключают, что украинцы могут быть причастны и к другим кражам на общую сумму около 68 тыс. злотых (более 400 тыс. грн).

Сейчас 24-летнему украинцу выдвигают обвинения в ограблении и краже, а 28-летнему инкриминируют еще и хранение наркотических и психотропных веществ. По решению суда обоих оставили под стражей на три месяца. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.