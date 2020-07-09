Главный инфекционист США заявил, что мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Мир продолжает находиться на начальном этапе пандемии коронавируса. Об этом сказал американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Мы видим крупные вспышки заболевания в Бразилии, ЮАР, в Азии. Это говорит о том, что мы пока находимся в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится", – считает Фаучи

Он добавил, что если страны мира не будут принимать скоординированные меры для сдерживания пандемии, коронавирус будет активно распространяться еще несколько месяцев.

Фаучи также считает, что вспышку коронавируса в США пока не удалось взять под контроль. "Плохо то, что некоторые штаты начали действовать слишком быстро в том, что касается ослабления ограничений. Многие люди, в особенности молодежь, нарушают рекомендации. В результате мы видим рост числа инфицированных в Калифорнии, Аризоне, Флориде и Техасе", – пояснил он.

Напомним, по состоянию на утро 9 июля в мире зафиксировано 12 166 688 случаев коронавируса при 552 046 летальных исходах и 7 064 772 выздорвевших от COVID-19. Первую строку антирейтинга стран по распространению коронавируса с большим отрывом удерживают США – 3 158 932 случая и 134 862 летальных исхода. Следом идут Бразилия (1 716 196 – 68 055) и Индия (769 052 – 21 144).