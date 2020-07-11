Маск пообщался с семьей конструктора Сергея Королева и назвал его "одним из лучших"

Американский предприниматель Илон Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей советского конструктора Сергея Королева.

"Он был одним из лучших", – пишет Маск. Под этим сообщением он также написал фамилию Королева на украинском и русском языках: "Корольов / Королев".

РосСМИ пишут, что, по словам внука Королева Андрея, общение с Маском заняло около 20 минут.

"Он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки", – говорит Андрей Королев.

А в Роскосмосе, тем временем, ретвитнули сообщение Маска, написав, что Королев был лучшим, а не одним из лучших.

Сергей Королев родился в 1907 году в Житомире. Под его руководством в СССР запустили первый искусственный спутник Земли и отправили в космос Юрия Гагарина.

В 1938 году Королева арестовали по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности и осудили на 10 лет. Срок отбывал на Колыме, а затем - в Казани. Впоследствии срок сократили и ученый в 1944 году досрочно вышел на свободу.