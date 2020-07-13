Статистика коронавируса в мире на 13 июля: число инфицированных превысило 13 миллионов

В мире по состоянию на 13 июля, количество случаев инфицирования коронавирусом превысило 13 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По последним данным его счетчика, число инфицированных на планете составляет 13 млн 23 тыс. 514 человек.

В результате болезни умерли 571 тыс. 9 пациентов, выздоровели – 7 млн 573 тыс. 589.

Лидерами по количеству инфицированных остаются США (3 412 502 случая, в том числе 137 тыс. 782 летальных), Бразилия (1 млн 864 тыс. 681 – и 72 тыс. 100 соответственно) и Индия (879 тыс. 466 – и 23 тыс.187).

Кстати, сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

В мире по состоянию на 12 июля, было зафиксировано 12 833 460 случаев заражения коронавирусом, из которых 567 035 случаев были летальными.