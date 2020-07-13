Человечество важнее денег. Миллионеры стран Запада попросили повысить им налоги для борьбы с COVID-19

Авторы инициативы, названной "Миллионеры для человечества", считают, повышение налогов поможет им исполнить "критически важную роль" в борьбе с пандемией коронавируса.

"Мы не ухаживаем за больными. Мы не водим кареты скорой помощи, которые привозят их в больницы. Мы не наполняем полки продуктовых магазинов и доставляем продукты до двери. Но у нас есть деньги. Много денег", – пишут они.

Письмо опубликовано накануне встречи министров финансов G20.

Его подписали представители семьи Дисней Эбигейл и Тим Дисней, бывший управляющий инвестиционного фонда BlackRock Моррис Перл, производитель мороженого Джерри Гринфилд, сценарист Ричард Кертис, предприниматель Сидни Тополь, ритейлер Стивен Тиндалл и другие миллионеры из США, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и Новой Зеландии.

В письме говорится, что проблемы, вызванные и выявленные COVID-19, не могут быть решены с помощью благотворительности. Правительственные лидеры должны взять на себя ответственность за сбор необходимых средств и справедливое их распределение. Мы можем обеспечить адекватное финансирование наших систем здравоохранения, школ и безопасности за счет постоянного увеличения налогов на самых богатых людей планеты, таких как мы.

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"Человечество важнее наших денег", – резюмируют авторы.

Сообщается, что письмо стало результатом сотрудничества таких групп, как Oxfam, Tax Justice UK и "Миллионеры-патриоты" из США.

Письмо с аналогичным требованием было опубликовано в январе перед заседанием Всемирного экономического форума. Еще раньше "Миллионеры-патриоты" лоббировали повышение налогов для самых богатых в США.

Некоторые страны уже высказались за введение более высоких налогов. Так в Великобритании исследовательский центр Института финансовых исследований заявил, что повышение налогов неизбежно для многих, а не только для сверхбогатых.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его правительство может ввести более высокие налоги.

Саудовская Аравия увеличила налог с продаж, чтобы компенсировать последствия падения цен на нефть.

Напомним, по данным на конец мая в мире 25 миллиардеров из списка Forbes за время пандемии коронавируса увеличили свое состояние в общем на 255 млрд долларов.

За 2019 год долларовых миллиардеров в мире стало больше на рекордные 211 человек и достигло 2825. Большинство из людей с таким состоянием живут в США – 788 человек.