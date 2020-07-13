Для общей безопасности. В британском пабе оградили барную стойку забором под напряжением

Владельцы паба The Star Inn в Корнуолле, Англия устали от людей, которые игнорируют правила социальной дистанции и поставили вежливую табличку с напоминанем и электрическое ограждение.

Об этом сообщает Cornwall live.

Владелец заведения Джонни Макфадден рассказал, что нововведение помогло.

Табличка с надписью "Осторожно, электрический забор" отбило любое желание у нетрезвых посетителей толпиться у барной стойки. "Это для общей безопасности", – говорит Макфадден.

По его словам, несколько изрядно выпивших лиц утверждали, что их ударило электрическим током после одного слишком большого количества пинт, однако, как оказалось, напряжение на ограждение не подавалось.

Напомним, в США умер 30-летний пациент, подхвативший коронавирус на "COVID-вечеринке в Техасе. Он считал, что коронавируса на самом деле нет, а в Перу крестьяне пленили рабочих, обвинив их во внедрении 5G и распространении COVID-19. Жители отказываются отпускать рабочих, пока они не уберут антенны.