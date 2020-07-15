Болсонару на карантине клюнула птица: бразильцы шутят, что она олицетворяет народ

Президента Бразилии Жаира Болсонару, во время его самоизоляции из-за коронавируса, покусала птица рея. Фотографии инцидента уже породили бесконечно количество шуток среди бразильцев. Об этом сообщает ВВС.

Болсонару из-за положительного теста на COVID-19 находится в самоизоляции в президентском дворце. Во время недавней прогулки по прилегающей к дворцу территории, президент Бразилии решил покормить птицу из семейства эму.

Несмотря на благие намерения Болсонару, птица клюнула президента.

Шутки об инциденте широко разошлись в соцсетях. В Бразилии отношение к президенту является неоднозначным, так как его ответ на пандемию коронавируса вызвал много критики.

Известно, что изначально Болсонару отрицал серьезность нового вируса, называя его "небольшим гриппом" и отказывался носить маску. За это время, Бразилия вышла на второе место в мире по распространению коронавируса. У самого Болсонару коронавирус был обнаружен 7 июля.

"Этот эму олицетворяет нас", – написала в Twitter конгрессмен от Бразильской рабочей партии Маргарида Саломан.

На данный момент в Бразилии зарегистрировано 1,93 млн случаев коронавируса, а также 74 133 летальных исходов. За минувшие сутки было зафиксировано 41 857 новых случаев COVID-19, а смертей – 1300.