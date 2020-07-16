На границе Армении и Азербайджана – очередные бои. Стороны публикуют видео военных действий

Сегодня утром, 16 июля, на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Также в МО Азербайдажана информируют, якобы в результате обстрела со стороны армянский сил села Дондар Гушчу снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки. Среди гражданских лиц пострадавших нет.

На сайте азербайджанского Минобороны появляются видео боев на границе. Так, на ролике ниже видно момент уничтожения полевого пункта управления одного из подразделений ВС Армении.

На следующем видео запечатлен момент поражения армянского транспортного средства, которое двигалось к командному наблюдательному пункту.

Уничтожение армянской огневой точки:

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Пресс-секретарь Минобороны Армении также выложила в Facebook кадры удара сил Азербайджана по армянскому селу Айгепар, которое находится на границе с Азербайджаном.

Также в Минобороны Армении показали подбитый азербайджанский танк.

12 июля в Минобороны Азербайджана сообщили, что около полудня "подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы совершили попытку атаки с применением артиллерии".

В Баку также заявили, что "противник понес потери и отступил". При этом погибли двое азербайджанских военных и еще пятеро получили ранения.

В ночь на 14 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении продолжались обстрелы, начавшиеся 12 июля.

Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны с 1992 года. Причиной конфликта стало провозглашение Нагорно-Карабахской Республикой, населенной преимущественно этническими армянами, своей независимости от Азербайджана в 1991 году.

В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали Бишкекский протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются. Самым серьезным обострением стали бои 2016 года, когда погибли десятки солдат с обеих сторон.