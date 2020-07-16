Полный Карабах. Как Азербайджан и Армения снова встали на тропу войны

Что происходит на границе

12 июля на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение. Что стало поводом, однозначно сказать сложно: Армения утверждает, что линию разграничения нарушил въехавший с азербайджанской стороны УАЗ, а находившиеся в нем военнослужащие попытались разрушить армянский приграничный опорный пункт. Азербайджан заявляет, что конфликт спровоцировали армянские военные, которые открыли артиллерийский огонь из 120-миллиметровых минометов.

Перестрелки продолжились утром 13 июля. К этому времени тот самый опорный пункт уже был уничтожен, вместе с артиллерийскими установками и военной техникой. Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что противник понес потери в живой силе. Армения не согласилась: "Потерь нет".

14 июля пришли сообщения уже об атаке с беспилотников гражданских объектов армянского селения Берд. МИД Армении пообещал соразмерный ответ Азербайджану, который "преднамеренно взял под прицел гражданские структуры и население" и "расширяет географию напряженности". Баку заявил, что обстреляны были азербайджанские приграничные поселки и обвинил Ереван "в авантюре и провокации".

Предыдущее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном произошло весной 2016 и года и получило название Четырехдневной войны. В этот раз активные обстрелы также утихли на четвертый день.

Но перемирие не продлилось и суток. Вечером 15 июля, согласно сообщению Минобороны Армении, Азербайджан выпустил по армянским селам около 50 артиллерийских снарядов.

Военное ведомство Азербайджана парирует: "С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы". Баку также обвиняет противника в обстрелах населенных пунктов: под обстрел попали села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района.

Утром 16 июля Минобороны Армении рапортовало также о подбитом азербайджанском танке, который якобы пытался прорваться через границу на северо-восточном участке – но Минобороны Азербайджана это сообщение опровергает, называя дезинформацией. "Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений", – утверждает глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Видео с клубами дыма выложила в Фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, уточнив, что "армянские подразделения подбили танк противника, подавили огневые точки артиллерийских и минометных батарей, откуда обстреливались наши населенные пункты и позиции".

С обеих сторон сообщают об убитых: Азербайджан потерял 11 военных (включая генерал-майора Гашимова Полада и полковника Ильгара Мирзаева) и одного мирного жителя, у Армении погибли 4 военнослужащих, более 20 ранены. Столкновения 15-16 июля обошлись без новых жертв.

Из-за чего они воюют?

Армения и Азербайджан на протяжении уже 30 лет находятся в состоянии перманентной войны. В 1991 году Нагорно-Карабахская республика (Республика Арцах) – армянский анклав на территории Азербайджана, объявила о независимости. Баку решил взять бунтующий регион под свой контроль с помощью военной силы, но за него заступился Ереван. Полномасштабная война между странами велась до 1994 года, когда при посредничестве РФ в Бишкеке было заключено перемирие. Однако в последующие годы оно неоднократно нарушалось. В последний раз масштабные бои развернулись в 2016 году и получили название Четырехдневной войны. Конфликт на этнической почве усиливает и религиозный фактор – азербайджанцы преимущественно мусульмане, а армяне – христиане.

В этот раз бои вспыхнули на границе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана – в 300 км от Нагорного Карабаха.

Место нынешних боев отмечено красным квадратом.

"Именно через эти территории проходят все важные энергетические и транспортные проекты Азербайджана, которые идут в страны ЕС. Возможно, одним из планов Армении было взять под контроль какую-то высоту для контроля над этими территориями", – рассказывает Фокусу азербайджанский журналист, обозреватель информационно-аналитического сайта "Зеркало" Ниджат Гаджиев. Но это только одна из причин.

Среди причин июльского обострения-2020 называют конституционный и политический кризис в Армении, желание правительств обеих стран отвлечь внимание от последствий коронавируса и вызванного ими спада в экономике, низкие цены на нефть (это уже азербайджанская головная боль). И наконец, желание премьер-министра Армении Никола Пашиняна проверить, готова ли его поддержать Россия, традиционный и единственный на сегодня союзник и гарант безопасности.

"За несколько дней до начала конфликта, – говорит Ниджат Гаджиев, – в Армении был принята новая внешнеполитическая доктрина безопасности. В этом документе сделан большой упор на сотрудничество и выстраивание безопасности в соответствии с ОДКБ. Естественно, что оккупированные территории Азербайджана под мандат ОДКБ не входят, и любое столкновение в Карабахе никакой реакции данной организации не привело бы и не могло привести.

Теперь, для того, чтобы проверить насколько данная организация будет защищать интересы Армении в случае войны, Армения идет на такой провокационный шаг, а затем сам же и требует у генсека ОДКБ экстренное заседание. Среди стран членов ОДКБ Беларусь и Казахстан являются стратегическими партнерами Азербайджана. В итоге экстренное заседание ОДКБ было отложено на "неопределенное время". План Армении завлечь ОДКБ и Россию в конфликт провалился. Россия не захотела портить отношения с Баку из-за политических игр армянского премьера".

Воинственные настроения

Азербайджан, по крайней мере, если судить по митингам и заявлениям политиков, вот-вот рванет. Люди выходят на площади под лозунгами "Карабах!", "Герои не умрут, Родина неделима!", погибших под обстрелом генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзяева называют шахидами и национальными героями, звучат призывы ни в коем случае не оставлять случившееся без возмездия.

В Баку в рамках карантинных ограничений запрещено собираться больше чем по 5 человек, но участники стихийных многотысячных митингов не обращают на это внимания.

Хикмет Гаджиев, советник президента Азербайджана по вопросам внешней политики проводит параллели с событиями начала ХХ века: "Наши вооруженные силы и сейчас стоят там лицом к лицу. Это все напоминает сценарии Первой и Второй мировой войны, когда 100 тысяч военных стояли лицом к лицу. И это говорит о том, что в любое время вполне ожидаемо столкновение. Стоит ли еще ожидать провокаций – надо спросить у армянской стороны, ведь это они захватили земли Азербайджана".

"Для Азербайджана все этапы уже пройдены, – рассказывает Ниджат Гаджиев. – Переговорный процесс, который продолжается 30 лет, не дал и не дает результатов. Поэтому даже если эта ситуация урегулируется, то это не означает, что обострения больше не будет. В направлении оккупированных территорий обострения будут, и я не исключаю даже широкомасштабную войну". По словам журналиста, Азербайджан не намерен смиряться с оккупацией своих территорий. Все зависит от того, что готова ли армянская сторона вывести свои войска с оккупированных территорий или нет. "Если они сами не выведут свои войска, это придется делать азербайджанской армии", – заключает комментатор.

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Турция в конфликте ожидаемо приняла сторону Азербайджана. "Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности", – заявляет министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу и призывает Армению опомниться. "То, что делает Армения, неприемлемо. Пусть она придет в себя. Мы будем поддерживать Азербайджан для сохранения его территориальной целостности. Азербайджан не одинок", – заверил министр.

Армения не чувствует поддержки

15 апреля в районе армяно-турецкой границы заметили вертолеты 102-й базы. Означает ли это, что Россия, которая традиционно считается единственным союзником и заступником Армении в регионе, решила обозначить свое присутствие? Скорее нет. Руководство Южного военного округа ВС России уточнило, что на базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии запланированные учения и с обострением ситуации на границе появление вертолетов никак не связано.

На самом деле, к России есть вопросы более серьезные. Армения – страна-участница Организации договора о коллективной безопасности (другие члены – Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.), в котором прямо прописано, что агрессия против одного государства рассматривается как агрессия против всех участников. Ереван утверждает, что имел место факт агрессии со стороны Азербайджана – причем не в Нагорном Карабахе, статус которого можно поставить под сомнение, а на участке признанной границы между двумя государствами.

МИД РФ выражает "серьезную озабоченность" и, принося соболезнования, подчеркивает: "Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня", а экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решили пока не собирать – в виду того, что нужно время для проведения дополнительных консультаций.

Пока же ОДКБ на официальном уровне ограничивается "серьезной озабоченностью" обострением конфликта и призывами к прекращению боев. 14 июля состоялось плановое заседание постоянного совета организации, на котором постпред Армении Виктор Биягов призвал страны-участницы договора к солидарности с Ереваном. Однако в итоге постоянный совет просто принял эту информацию к сведению. А президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что ОДКБ не имеет к нынешнему конфликту отношения (мол, азербайджанские военные не нарушали армянскую границу), а все страны участницы договора – друзья Баку, "естественно, за исключением Армении".

Отсутствие однозначной поддержки от союзников уже вызывает внутри Армении возмущение. "Армения является членом ОДКБ. Азербайджан НЕ является членом ОДКБ. Именно поэтому ОДКБ должна осудить провокации Азербайджана и призвать только азербайджанскую сторону к прекращению огня, без всяческих бессмысленных заявлений, направленных на обе стороны", – негодует в "Твиттере" депутат парламента Эдмон Марукян.

Редактор армянской газеты "Аравот" Арам Абраамян вспоминает меткое русское выражение "проку как от козла молока" и делает вывод: "Мы должны продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией в максимально возможной степени: выступать с какими-либо "предъявами" или, тем более, хлопать дверью – не принесет никакой пользы. С другой стороны, мы должны учитывать, что у нас нет никаких союзников, и не будет их. В случае единства существования армянского государства, армянской армии и 10 миллионов армян достаточно для решения наших национальных проблем. Будучи сильными изнутри, мы опять-таки не приобретем каких-либо союзников, но вместо этого все нас зауважают. В том числе и азербайджанцы".

Воюйте лучше с вирусом!

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Армению и Азербайджан "принять незамедлительные меры для деэскалации" и "воздержаться от провокативной риторики". Глава ООН, согласно тексту заявления от 13 июля, действительно "глубоко обеспокоен" новостями из Арцаха и полностью поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по поиску мирного урегулирования.

"Очень обеспокоены перестрелками на армяно-азербайджанской границе, – сообщает в Твиттере и спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар. – Обеим странам важно продемонстрировать сдержанность, использовать все каналы связи – прямые и через сопредседателей Минской группы ОБСЕ (занимается поиском мирного решения Карабахского конфликта, – ред.)".

Представительство ЕС по вопросам внешней политики и безопасности и вовсе призвало Азербайджан и Армению "направлять энергию и ресурсы на борьбу с пандемией коронавируса, восстановить предметные переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и подготовить свое население к миру".

"Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, использовать существующие прямые контакты между ними, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, и строго придерживаться режима прекращения огня", – говорит Госдепартамент США.

Борщ на ваши головы! или Как Украину записали в провокаторы

Украина в нынешнем конфликте, призывая все стороны к мирному урегулированию, фактически выступила на стороне Азербайджана (напомним, что в последнее время активизировалось сотрудничество Киева и Баку как в экономической, так и гуманитарной сферах). 13 июля МИД выпустил заявление с дипломатичными призывами к сторонам приложить все силы к деэскалации ситуации. Однако в нем также говорилось, что "украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".

Заявление украинского МИДа вызвало гнев армянской стороны: там документ прочли как выраженно про-азербайджанский. Посла Украины Ивана Кулебу в тот же день вызвали в МИД Армении. А молодые активисты партии Дашнанакцутюн явились под посольство Украины в Ереване с плакатами, на которых по-украински и по-английски было написано: "Позор Украине", "Не будь как Украина" и т.д. Протестующие скандировали: "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора", а двери посольства облили красной жидкостью – не кровью, борщом.

Смотрите с 14-й минуты

"Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения... Заявление Украины было односторонним и лили воду на мельницу Азербайджана. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения", – приводит слова одного из участников акции армянское издание "Панорама".

Что будет дальше? По большому счету, все зависит от первых лиц. Если правительства обеих стран поддадутся давлению собственных ястребов (вспомним митинги в Баку, да и в Ереване хватает горячих голов), ожидать можно чего угодно – вплоть до возобновления активной фазы боевых действий. Если же у сторон хватит мудрости сдержать страсти, все вернется в исходную точку – за стол переговоров, которые и без того тянутся более четверти века...