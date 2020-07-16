В Великобритании заявили о попытке России похитить данные о вакцине от коронавируса

Группа APT29 (также известная как Dukes и Cozy Bear), занимающаяся кибершпионажем, в течение 2020 года атаковала различные организации, причастные к разработке вакцины. Об этом заявил Национальный центр кибербезопасноти Великобритании (NCSC). На Западе эту группу считают частью российских разведывательных структур.

Группа использует различные инструменты и методы, включая фишинг и пользовательские вредоносные программы, известные как WellMess и WellMail, сообщает NCSC.

"Абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии коронавируса", – сказал министр министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Великобритания будет продолжать противостоять тем, кто совершает такие кибератаки, и работать с нашими союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности", – добавил министр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так прокомментировал заявления британской стороны: "Мы не располагаем информацией, кто мог взламывать фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения".

Напомним, эксперты из Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что долгожданная вакцина не будет однозначным завершением пандемии коронавируса. Человечеству придется научиться жить с условиях риска коронавируса.

В мире сейчас идет активная работа над 141-й вакциной от коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.