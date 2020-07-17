В России сгорел автобус, который ехал из Донецка: пострадали 5 украинцев

В России рейсовый автобус, который ехал из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург, столкнулся с "Газелью". В результате ДТП пострадали 5 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Отмечается, что всего в автобусе находились 39 украинцев, в том числе 1 ребенок.

Сообщение о ДТП в Елецком районе Липецкой области поступило в российское МЧС сегодня в 1:01: произошло столкновение автомобиля "Газель" и рейсового автобуса. После этого автобус загорелся.

В результате аварии 5 человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. Среди пострадавших – четверо пассажиров и водитель, а также водитель грузовой "Газели". Оба водителя – в тяжелом состоянии.

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"Прибывшими пожарными подразделениями автобус был оперативно потушен, а пострадавшим оказана адресная помощь. На месте работают все представители экстренных служб", – сообщили в МЧС.

От администрации Елецкого района для перевозки пассажиров были направлены 2 автобуса. Пассажиров размещестили в гостиничном комплексе.

Издание gorod48.ru пишет, что прокуратура Липецкой области инициировала собственную проверку обстоятельств аварии с пассажирским автобусом.

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