В NASA назвали дату отстыковки Crew Dragon от МКС и его возвращения на Землю

Космический корбаль Crew Dragon должен вернуться на Землю 2 августа, но все будет зависеть от погоды. Об этом в Twitter сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Предварительно 1 августа Crew Dragon отсоединится от МКС и направится к Земле. Приводнение (посадка корабля на воду, – ред.) запланировано на 2 августа. Погода может повлиять на дату возвращения", – пишет Брайденстайн.

30 мая корабль SpaceX Crew Dragon со второй попытки отправился с мысла Канаверал во Флориде в пилотируемый полет на Международную космическую станцию.

На земную орбиту Crew Dragon вывела ракета-носитель Falcon 9. После запуска первая ступень ракеты успешно вернулась обратно на Землю и приземлилась на платформу в Атлантическом океане. Через 19 часов корабль совершил стыковку с МКС.