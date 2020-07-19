В РФ активист сбил с полицейского кепку, упав при задержании: его обвинили в нападении на силовика

Как сообщает ОВД-Инфо, инцидент произошел 18 июня – Владимир Шипицын и его единомышленники в Гатчине (Ленинградская область) вышли на акцию против репрессий в отношении крымских татар. Мужчина стоял с плакатом "Свободу узникам "дела Хизб ут-Тахрир" и с украинским флагом, когда к нему подошел полицейский и попытался задержать. При этом полицейский сам дернул Шипицына за руку, от чего тот упал, а древко от флага задело кепку силовика.

После этого Шипицына и еще пятерых активистов силой задержали. На всех участников акции составили протоколы о неповиновении сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП), а против Шпицына еще и возбудили дело по ч. 1 ст.318 УК (применение неопасного для здоровья насилия к представителю власти).

Задержание Владимира Шипицына / Фото: ОВД-Ифо

Сейчас мужчина находится в СИЗО. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения, рассказал адвокат Шпицына.

"По поводу инцидента подозреваемый сообщил следователю всё то, что мы видели на видео. То есть при задержании он потерял равновесие и, соответственно, древком от флага задел сотрудника полиции, но не видел этого. Никакого умысла у него не было", — сообщил адвокат.

Напомним, в РФ мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир" считают террористической, а оккупационные власти в Крыму регулярно проводят задержания ее членов среди крымских татар. 7 июля ФСБ сообщила о "пресечении деятельности" крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир". Оккупанты задержали троих "главарей" и четверых "рядовых активных участников".