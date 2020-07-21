Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов
Греческий суд приговорил к 253 годам тюрьмы двух российских моряков за перевозку нелегальных мигрантов. Кроме того, каждый из них должен выплатить штраф в размере 6 млн евро, сообщает Интерфакс.
"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", – пояснил журналистам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
По его словам, такие большие сроки связаны с тем, что за одного мигранта суд насчитывал от 7 до 12 лет, а нелегалов на судне было более 20. Дополнительные сроки были добавлены за остальные преступления.
В суде Семенов и Возникоцев вину не признали. Моряки утверждают, что приехали в Турцию, чтобы катать туристов на круизной яхте. За это им обещали зарплату в 2 тысячи евро в месяц и дополнительно оплату питания. Когда судно сломалось, комментирует Иван Мельников, россияне сообщили об этом своему работодателю, но прибывшая лодка вместо запчастей привезла нелегалов.
По словам российского правозащитника, моряки приняли мигрантов на борт под угрозой расправы и вошли в территориальные воды Греции, где были задержаны береговой охраной. "Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт", – поясняет Иван Мельников.
Россияне фактически сами сдались греческим властям, рассказывает Мельников. Чтобы привлечь внимание береговой охраны, они нарочно шли вдоль побережья на малой скорости. Когда пограничники приблизились к яхте, моряков задержали. Позже им предъявили обвинение в нелегальной перевозке мигрантов.
Интересы моряков на процессе представлял адвокат по назначению, который с ними, как утверждает правозащитник, практически не общался. Иван Мельников поясняет, что защита могла бы сослаться на Конвенцию по борьбе с нелегальной миграцией. Согласно этому документу, лица, которые были введены в заблуждение работодателем или действовали по принуждению, уголовной ответственности не подлежат. На эту статью, как пояснил Мельников, в аналогичных ситуациях ссылаются граждане ЕС и Турции, и это помогает им избежать наказания.
Константин Семенов и Иван Возниковцев не единственные, кто столкнулся с греческим правосудием. Подобные обвинения греки предъявили ещё 20 гражданам РФ, которые сейчас находятся под стражей. В похожие переплеты попадали и моряки из Украины. В греческих тюрьмах отбывают сейчас длительные сроки заключения около 140 украинских моряков, которые были осуждены за аналогичные преступления.
Недавно из Ливии возвратились 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.