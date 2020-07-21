Российских моряков в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

Греческий суд приговорил к 253 годам тюрьмы двух российских моряков за перевозку нелегальных мигрантов. Кроме того, каждый из них должен выплатить штраф в размере 6 млн евро, сообщает Интерфакс.

"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", – пояснил журналистам вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, такие большие сроки связаны с тем, что за одного мигранта суд насчитывал от 7 до 12 лет, а нелегалов на судне было более 20. Дополнительные сроки были добавлены за остальные преступления.

В суде Семенов и Возникоцев вину не признали. Моряки утверждают, что приехали в Турцию, чтобы катать туристов на круизной яхте. За это им обещали зарплату в 2 тысячи евро в месяц и дополнительно оплату питания. Когда судно сломалось, комментирует Иван Мельников, россияне сообщили об этом своему работодателю, но прибывшая лодка вместо запчастей привезла нелегалов.

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По словам российского правозащитника, моряки приняли мигрантов на борт под угрозой расправы и вошли в территориальные воды Греции, где были задержаны береговой охраной. "Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт", – поясняет Иван Мельников.

Россияне фактически сами сдались греческим властям, рассказывает Мельников. Чтобы привлечь внимание береговой охраны, они нарочно шли вдоль побережья на малой скорости. Когда пограничники приблизились к яхте, моряков задержали. Позже им предъявили обвинение в нелегальной перевозке мигрантов.

Интересы моряков на процессе представлял адвокат по назначению, который с ними, как утверждает правозащитник, практически не общался. Иван Мельников поясняет, что защита могла бы сослаться на Конвенцию по борьбе с нелегальной миграцией. Согласно этому документу, лица, которые были введены в заблуждение работодателем или действовали по принуждению, уголовной ответственности не подлежат. На эту статью, как пояснил Мельников, в аналогичных ситуациях ссылаются граждане ЕС и Турции, и это помогает им избежать наказания.

Константин Семенов и Иван Возниковцев не единственные, кто столкнулся с греческим правосудием. Подобные обвинения греки предъявили ещё 20 гражданам РФ, которые сейчас находятся под стражей. В похожие переплеты попадали и моряки из Украины. В греческих тюрьмах отбывают сейчас длительные сроки заключения около 140 украинских моряков, которые были осуждены за аналогичные преступления.

Недавно из Ливии возвратились 14 украинских моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.