Статистика коронавируса в мире на 22 июля: заболевших больше 15 млн

В мире по состоянию на утро 22 июля зафиксировано 15 094 630 случаев инфицирования коронавирусом при 619 520 летальных исходах и 9 110 972 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за минувшие сутки в мире выявили 239 113 заболевших коронавирусной инфекцией.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 4 028 569 заболевших (рост за сутки – 67 140), скончались 144 953 (рост за сутки – 1 119), излечились 1,89 млн. Показатели за сутки в стране резко ухудшились.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 166 532 (рост за сутки – 44 878), умерли 81 597 (рост за сутки – 1 346), вылечены 1,44 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 154 917 человек до 1 194 085 при 28 770 летальных исходах (плюс 671) и 752 тыс. выздоровевших.

По суточному приросту заболевших Индия опять опустилась на третье место после США и Бразилии.

По числу смертей за сутки антилидер – Бразилия, за ней идут США и Индия.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 лидирует Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 49,9 млн и Россия – 25,4 млн.