Поймали соседи. Во Франции дети выпрыгнули из окна 3 этажа из-за пожара (видео)

Во Франции, в Гренобле, несколько мужчин спасли детей от огня, сообщает местное издание Ouest-france.fr.

Братья восьми и десяти лет были дома одни, когда в квартире вспыхнул пожар. Чтобы спастись от огня и дыма, они бросились к окну.

Собравшиеся внизу соседи решили не дожидаться прибытия пожарных. Мужчины уговорили детей прыгать из окна. Решившись, старший из мальчиков "вывесил" младшего братишку в окно, придерживая за одежду. По команде он отпустил брата, которого тут же поймали соседи. После этого выпрыгнул и старший из братьев.

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"Это была героическая сцена. Я никогда не видел столько солидарности, помощи и мужества. Я никогда этого не забуду", – говорит Сувайла Саиди, автор видео, снятого из здания напротив.

"Мы действительно спасли их жизни. Дети были напуганы. Они плакали. Я очень горжусь собой и всеми людьми, которые были там, чтобы помочь детям. Мы были едины", – сказал 25-летний Атумани Валид, один из местных жителей, принявших участие в спасении детей.

Известно, что в больницу попали около 20 человек, в том числе и спасенные мальчики. Они не пострадали, врачи констатировали у них лишь легкое отравление продуктами горения.