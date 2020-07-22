США пообещали до миллиона долларов за информацию о хакерах из Украины

Госдеп США объявил о вознаграждении до миллиона долларов за информацию, которая приведет к арестам украинцев Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности.

Об этом говорится в заявления секретаря Госдепа США Майка Помпео.

"Киберпреступники не соблюдают и не уважают верховенства права ни в одной стране. Поскольку их криминальные возможности распространяются по всему миру, мы приветствуем сотрудничество и координацию всех правительств для привлечения этих преступников к ответственности и защиты невинных граждан по всему миру", – говорит он.

Секретная служба США в январе 2020 года провела расследование, по результатам которого выдвинули обвинения против Радченко и Еременко по 16 пунктам.

Речь шла о сговоре в мошенничестве с ценными бумагами, электронными транзакциями, а также о компьютерном мошенничестве. Обвинение утверждает, что граждане Украины Радченко и Еременко "взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных Комиссии по ценным бумагам и биржам, украв тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали с целью получения прибыли".