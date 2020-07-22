В США арестовали сотрудника Starbucks за то, что он плевал полицейским в кофе

В американском штате Нью-Джерси арестовали сотрудника сети Starbucks за то, что он якобы намеренно плевал в чашки с кофе для полицейских, сообщает CNN.

Издание пишет, что полиция получила информацию о том, что 21-летний сотрудник кафе Park Ridge Кевин Трехо плевал в напитки, предназначенные для сотрудников полиции, которые патрулировали кафе. Проведенное расследование подтвердило эти данные.

Руководство Starbucks осудило поведение своего сотрудника, назвав его "предосудительным" и заявило, что Трехо уволен.

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Трехо предъявили обвинение в преднамеренном изменении содержимого напитка сотрудника правоохранительных органов. Также ему вменяют создание угрозы организму полицейского.

Компания Starbucks принесла свои извинения: "Мы извинились перед департаментом полиции Park Ridge Police. Мы хотим, чтобы все, кто приходит в наши кафе, получали позитивный опыт. Если такого не случится, мы обязательно рассмотрим ситуацию и будем нести за это ответственность. Мы продолжим поддерживать Департамент полиции Park Ridge Police в их расследовании. Мы отдаем должное всем полицейским, которые обеспечивают нашим заведениям безопасность", – заявил спикер Starbucks.

Напомним, в США бариста Starbucks не расслышала имя клиентки и написала на стаканчике с кофе "ИГИЛ" из-за того, что клиентка была мусульманкой.