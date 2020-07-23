Статистика коронавируса в мире на 23 июля: резкий рост числа новых случаев

В мире по состоянию на утро 23 июля зафиксировано 15 374 482 случая инфицирования коронавирусом при 630 214 летальных исходах и 9 349 375 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего за минувшие сутки в мире выявили 279 857 заболевших коронавирусной инфекцией.

Коронавирус обнаружен в 213 странах и территориях.

США продолжают лидировать в мире по размаху заболевания: выявлено 4 100 875 заболевших (рост за сутки – 71 967), скончались 146 183 (рост за сутки – 1 205), излечились 1,94 млн. Показатели за сутки в стране резко ухудшились.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 231 871 (рост за сутки – 65 339), умерли 82 890 (рост за сутки – 1 293), вылечены 1,53 млн. Размах эпидемии в стране не уменьшается.

На третьем месте по количеству заболевших остается Индия, где за минувшие сутки число больных выросло с 1 194 085 человек до 1 239 684 при 28 890 летальных исходах (плюс 1 120) и 784 тыс. выздоровевших. По суточному приросту заболевших Индия уступает только США и Бразилии.

По числу смертей за сутки антилидер – США, за ними идут Бразилия и Индия.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 с большим отрывом продолжает лидировать Китай – 90,4 млн. Далее идут США – 50,7 млн и Россия – 25,7 млн.

Напомним, с 22 июля Черногория повторно объявила об эпидемии коронавируса в стране. Ввелено несколько новых мер с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.