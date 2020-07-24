Помпео заказал убийство афроамериканца Флойда, чтобы Трамп проиграл выборы: Кадыров

Рамзан Кадыров отменил приглашение в гости, сделанное им госсекретарю США Майку Помпео.

"Товарища и господина Помпео я приглашал в гости. Вот теперь при всех говорю, что не имею на это права. Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые у нас есть в республике, вплоть до заблокирования всех его счетов", – сказал Кадыров на совещании с участием членов его правительства.

Вашингтон ранее ввел санкции против Кадырова и некоторых членов его семьи. Это связано с нарушением прав человека в Чечне.

Кадыров сказал, что не понимает, почему в "черные" списки включили его дочерей и жену. "Если бы даже я в чем-то и был виноват, при чем тут мои дочери, имеющие свои семьи, почему они должны отвечать за отца? И в чем тут виновата моя жена, которая сидит дома и никуда не лезет, ни в какую политику?» – спросил он.

Также Кадыров заявил, что у него есть "достоверная информация" от СБУ, что Помпео заказал убийство афроамериканца Джорджа Флойда, чтобы президент США Дональд Трамп проиграл на президентских выборах.

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. При этом генерал Кадыров переведен из МВД, в структурах которого он числился ранее, в Росгвардию.

18 июля Кадыров обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленского "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".

Заявление Кадырова не нуждается в обязательной официальной реакции на него, сообщили в Офисе президента Украины: "Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления".

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Кадырова к Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию отношений с Россией.