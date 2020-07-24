Пенсионер из США выиграл $22 млн и поделился с другом, сдержав обещание 30-летней давности

В США пенсионер из западного Висконсина сорвал джекпот в лотерее и разделил свой выигрыш со своим другом из-за обещания, данного почти 30 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Еще в 1992 году друзья Том Кук и Джозеф Фини пообещали друг другу, что если кто-нибудь из них выиграет джекпот в американской лотерее Powerball, то выигрыш они поделят между собой. Обещание осуществилось, когда Кук купил билет и выиграл 22 млн долларов.

Когда Кук позвонил своему другу, чтобы сообщить хорошие новости, Фини не мог поверить в происходящее.

"Он позвонил мне, и я спросил: "Ты морочишь мне голову?", – сказал Фини.

Кук решил выйти на пенсию после того, как сорвал джекпот, его лучший друг к тому моменту уже был на пенсии. У друзей нет никаких экстраординарных планов на свой выигрыш, Кук и Фини лишь хотят больше проводить времени со своей семьей.

"Мы можем заниматься тем, что нам нравится. Я не могу придумать лучшего способа уйти на пенсию", – добавил Кук.

Друзья также добавили, что с нетерпением ждут предстоящих путешествий.

Отмечается, что мужчины выбрали опцию получения денег наличными в размере 16,7 млн долларов, в результате каждый получил около 5,7 млн долларов после уплаты налогов.