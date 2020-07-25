Статистика коронавируса в мире на 25 июля: число больных приближается к 16 миллионам

В мире по состоянию на утро 25 июля зафиксировано 15 947 453 случая инфицирования коронавирусом при 642 775 летальных исходах и 9 742 879 случаях выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Первое место по числу зараженных занимают США – 4 248 327 человек. Далее идут Бразилия (2 348 200), Индия (1 337 022), Россия (800 849) и ЮАР (421 996).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (148 490), Бразилия (85 385), Великобритания (45 677), Мексика (42 645) и Италия (35 097).

Кроме того, за истекшие сутки в Китае выявлены 108 новых инфицированных COVID-19: 34 больных в активной форме и 74 бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР.

Стоит отметить, вечером 24 июля Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире установлен новый антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным ВОЗ, за сутки было выявлено 284 196 больных с COVID-19, общее их число с начала пандемии достигло почти 15,3 млн.

Предыдущий антирекорд датирован 18 июля. Тогда за 24 часа выявили почти 260 тысяч больных.

В мире по состоянию на утро 24 июля было зафиксировано 15 654 649 случаев инфицирования коронавирусом при 636 479 летальных исходах и 9 535 641 случае выздоровления.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что при реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года, – сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.