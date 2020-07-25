Святая София, став мечетью, будет открыта круглосуточно

"Наш президент дал распоряжение, чтобы мечеть Святой Софии была открыта для поклонения 24 часа в сутки", – поясняет губернатор провинции Стамбул Али Йерликайа.

Первый намаз в Айя-Софии прошел в пятницу, 24 июля. Пока что молитвы проходят при усиленной охране.

10 июля 2020 года Государственный совет Турции отменил решение правительства Ататюрка от 1934 года, превращавшее древний памятник византийской архитектуры в музей. Музейный знак на территории храма был демонтирован.

Решение об изменении статуса собора Святой Софии многие комментаторы расценили как знаковый разворот в турецкой политике – от модернизации к патриархальному прошлому.

Первый президент Турецкой республики и основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк модернизировал страну, проведя политические, социальные, культурные реформы. При Ататюрке были ликвидированы султанат и халифат, он ввел в стране светское обучение, ввел новые уголовный и гражданский кодексы европейского образца, латинизировал алфавит, провел реформу одежды, предоставил избирательные права женщинам и т.д. С тех пор Турция более или менее уверенно продвигалась в Европу.

Именно при Ататюрке, в 1935 году, храм стал музеем, что всегда рассматривалось как признак прогрессивных перемен в турецком обществе и пример.

Собор Святой Софии – всемирно известный памятник византийского зодчества, построенный в VI веке н.э. После того, как османы в 1453 году завоевали Византию, был превращен в Большую мечеть Айя-София. Собор, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под №356, является одной из главных достопримечательностей Стамбула.

Утрата Собором Святой Софии музейного статуса раскритикована ЮНЕСКО, Всемирным советом церквей, Римским Папой, ЕС, США, Грецией, Германией и др. В православных церквях Греции, которая считает себя исторически и духовно связанной с Византией, в пятницу, 24 июля, звонили траурные колокола.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус Айя-Софии – это внутреннее дело его страны и он не намерен прислушиваться к уговорам извне.